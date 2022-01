Mattarella Presidente della Repubblica, De Luca: “così la politica perde, quando si scelgono tecnici è fallimento”

29 Gennaio 2022 20:41

Il Sindaco di Messina Cateno De Luca ha detto la sua sulla rielezione di Sergio Mattarella come nuovo presidente della Repubblica

“Con Mattarella Presidente la politica è perdente! Quando la politica deve affidarsi ai tecnici vuol dire che ha perso il suo ruolo e con il Governo Draghi è stato asseverato il fallimento della politica con la P maiuscola”. Sempre molto sincero, Cateno De Luca. Il Sindaco di Messina ha detto la sua subito dopo l’ufficialità dell’elezione di Sergio Mattarella come nuovo presidente della Repubblica.

“Con la rielezione di Mattarella alla presidenza della Repubblica – ha scritto sui social – si è registrata l’inutilità di certi riti autoreferenziali della politica di palazzo sempre più scollegata dalla realtà. Non ho nulla contro Mario Draghi, anzi lo ammiro per quel che ha rappresentato per il mondo economico finanziario ed il suo non è un pascolo abusivo, ma si è visto costretto ad occupare quello spazio lasciato libero dalla politica che fugge dai veri problemi della gente. Formulo i mie più sinceri auguri al Presidente Sergio Mattarella che ha cercato di mettere una pezza, sacrificando i suoi programmi, allo squallore che ci ha regalato in questi giorni la politica blasonata che governa e condiziona i nostri destini”.