Maltempo, notte di gelo al Sud: neve sin sulle coste, forte vento a Reggio Calabria

24 Gennaio 2022 22:45

Maltempo: in Calabria, oltre alle bufere sulla Sila e in Aspromonte, la neve è scesa fino alle coste. A Reggio il vento ha superato gli 80km/h

E’ iniziata una notte polare al Sud Italia. In particolare, in Calabria, oltre alle bufere sulla Sila e in Aspromonte, la neve è scesa fino al livello del mare in provincia di Crotone e Cosenza. Le temperature sono molto basse: spiccano i -12°C attuali sull’altopiano della Sila, +1°C a Cosenza e +6°C a Reggio Calabria, ma la Regione più fredda è la Puglia. Un forte vento nord/orientale sta interessando tutta la fascia jonica: in riva allo Stretto ha superato gli 80km/h in serata. Le temperature crolleranno ulteriormente nel corso della notte, ma da domani si rialzeranno.