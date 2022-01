M5S contrario all’obbligo vaccinale: “non ferma i contagi e si rischia solo tensione sociale, il 90% è vaccinato”

3 Gennaio 2022 13:11

Movimento 5 Stelle contrario all’obbligo vaccinale: le mosse di Virginia Raggi e le parole di Mariolina Castellone

L’obbligo vaccinale è uno dei primi temi del nuovo anno in fatto di Covid. Dopo l’apertura a questa ipotesi, arrivata durante l’ultima cabina di regia dal ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli, si è acceso il dibattito all’interno del Movimento 5 Stelle: secondo quanto raccolto dall’Adnkronos, Virginia Raggi, contraria all’obbligo, si sarebbe attivata provando a compattare il fronte del no. Anche il capogruppo M5S al Senato Mariolina Castellone ha espresso perplessità: “non sono contraria all’obbligo vaccinale ma adesso non serve. Non si riuscirebbe ormai ad abbassare la curva dei contagi mettendo un obbligo quando il 90% della popolazione è vaccinata. E’ un intervento tardivo che rischia solo di alzare la tensione sociale. Punterei piuttosto su come aumentare nei cittadini la consapevolezza della validità dei vaccini e renderli sempre più partecipi delle scelte di salute pubblica. Chiedendo ai medici di medicina generale di farsi garanti di questo percorso con i propri assistiti. Questa è la mia visione ma faremo un’assemblea congiunta domani per arrivare ad una sintesi come gruppo in vista del Consiglio dei ministri”.