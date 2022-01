Lutto in Sicilia, morto il vocalist Nicola Vox: “hai fatto ballare intere generazioni”, anche Reggio Calabria ne conserverà il ricordo

8 Gennaio 2022 20:44

Il suo motto, quello che pronunciava durante le serate era: “la Sicilia che balla, il popolo più bello d’Italia”

Una notizia terribile si apprende in queste ore. E’ morto improvvisamente all’età di 46 anni il vocalist Nicola Garofalo (in arte Nicola Vox), molto conosciuto in Sicilia, Calabria e in molte zone d’Italia per le sue esibizioni. Noto cantante ha fatto ballare intere generazioni, soprattutto tra Taormina e Giardini Naxos al mitico “Marabù”. Tantissime serata anche in altre discoteche siciliane, dal Vola di Catania ad altri famosi locali dell’Isola. “Nicola era ragazzo semplice educato sempre con il sorriso e sempre in mezzo al popolo della notte, una notizia che mi lascia incredulo di tante serate passate insieme in consolle, e lascia incredulo tutti gli amici e chi lo aveva conosciuto ed apprezzato. Nicola sarà ricordato per la sua bravura e la sua squisitezza verso tutti… ciao Amico Mio, ciao Amico di tutti, fai ballare ora anche gli Angeli”, si legge in uno dei tanti messaggi di cordoglio pubblicati sui social. Diversi omaggi anche da Reggio Calabria, città di cui era molto innamorato e in cui vivono numerosi suoi amici.