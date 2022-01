21 Gennaio 2022 10:13

Lotto, a Vibo Valentia e Cori doppia doppia vincita da 180 mila e 25 mila euro. Il 10eLotto premia Venezia

Vibo Valentia protagonista dell’ultima estrazione del Lotto, grazie a due vincite gemelle ottenute – come rende noto l’agenzia specializzata Agimeg – con il terno secco 23-24-28 giocato sulla ruota Nazionale, che ha consentito molto probabilmente ad un unico giocatore di portare a casa due vincite da 90 mila euro ciascuna, per un totale di 180 mila euro. Nella top ten dei premi più alti assegnati nel concorso di giovedì altre due vincite gemelle da 12.500 euro ciascuna, per un totale di 25 mila euro, realizzate a Cori, in provincia di Latina, grazie ad altrettanti ambi secchi (5-23). Il 10eLotto premia invece Venezia con 30 mila euro per effetto di un ‘nove’ ottenuto mettendo in gioco dieci numeri, a fronte di una spesa di soli 3 euro. Secondo posto per il 12 mila euro vinti ad Ancona, seguiti dai 10 mila euro vinti a Silea (TV). Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di oltre 273 milioni di euro.