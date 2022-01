6 Gennaio 2022 14:46

Lotteria Italia, in Calabria venduti 116 mila biglietti (+36,5%), Cosenza prima tra le province

Sono 116.640 i biglietti della Lotteria Italia venduti in Calabria per l’edizione 2021. Il dato di vendita reso noto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è in aumento del 36,5% rispetto allo scorso anno. La provincia di Cosenza, rileva agipronews, si conferma regina delle vendite con 49.040 tagliandi staccati (+39,3%), anche se l’incremento maggiore arriva da Catanzaro, che con 24.780 biglietti si assesta a +40,6%. Positivo il dato di Reggio Calabria (29.380, +35,3%); a chiudere la classifica sono la provincia di Vibo Valentia (7.940, +25,6%) e quella di Crotone (5.500, +20,1%). Numeri in netta crescita per la Lotteria più antica d’Italia, sostenuta da ADM con l’azione del direttore generale, Marcello Minenna, e del direttore Giochi numerici e Lotterie, Stefano Saracchi.