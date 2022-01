Lotteria Italia 2021, ecco tutti i biglietti vincenti. A Roma il primo premio da 5 milioni di euro

7 Gennaio 2022 09:20

Il primo premio della Lotteria Italia 2021 da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, Serie T 018060

Estrazioni vincenti della Lotteria Italia nel giorno della Befana, il 6 gennaio 2022. Il primo premio da 5 milioni di euro è stato venduto a Roma, Serie T 018060. Il secondo premio della Lotteria Italia 2021 da 2,5 milioni di euro è stato venduto a Formigine (MO), Serie P 297147. Il terzo premio della Lotteria Italia 2021 da 2 milioni di euro è stato venduto a Magliano Sabina (RI), Serie E 263508. Il quarto premio della Lotteria Italia 2021 da 1,5 milioni di euro è stato venduto a Roma, Serie N 330633. Il quinto premio della Lotteria Italia 2021 da 1 milione di euro è stato venduto a Trapani: biglietto Serie D 137599

Ecco invece le serie e i numeri dei 10 biglietti estratti di seconda categoria del valore di 100.000 euro ciascuno e le serie e i numeri dei 150 biglietti estratti di terza categoria del valore di 20.000 euro ciascuno, come riporta l’agenzia specializzata Agimeg:

PREMI DI 2° CATEGORIA

Serie Numero Localita’ Prov.

P 038135 Roma Rm

B 000019 Roma Rm

F 314613 Roma Rm

F 211673 Velletri Rm

N 234317 Taranto Ta

Q 323494 Faicchio Bn

D 469659 Commessaggio Mn

S 267678 Pomezia Rm

C 144953 L Aquila Aq

A 300460 Formicola Ce

Premi Di 3° Categoria

Serie Numero Localita’ Prov.

A 057680 Chieti Ch

O 035868 Andria Bt

C 193376 Giffoni Valle Piana Sa

A 338425 Casalecchio Di Reno Bo

O 007303 Roma Rm

F 330680 Lucca Lu

B 304728 Fiorenzuola D’arda Pc

F 136548 Pietravairano Ce

C 000190 Roma Rm

C 439100 Barrafranca En

B 044085 Teano Ce

O 356727 Nocera Superiore Sa

D 485178 Porto Recanati Mc

E 161487 Nuoro Nu

B 348872 Fabro Tr

C 476274 Milano Mi

D 425660 Castellammare Del Golfo Tp

D 484056 Mandello Del Lario Lc

B 028149 Fiesole Fi

C 049533 Roma Rm

C 081817 Campofilone Fm

C 147864 Ercolano Na

P 125567 Mirano Ve

R 154132 Civitella Val Di Chiana Ar

E 205190 Poggiofiorito Ch

E 396952 Roma Rm

P 186759 Firenze Fi

F 148910 Vicenza Vi

D 352722 Milano Mi

Aa 335039 Online

P 274234 Seregno Mb

N 031791 Roma Rm

B 193001 Ancona An

A 019679 Roma Rm

D 069734 Brentino Belluno Vr

A 373260 Sestola Mo

N 031992 Milano Mi

B 201329 Teulada Su

F 256909 Tarquinia Vt

B 260236 Botricello Cz

T 147997 Ayas Ao

C 485433 Settimo Torinese To

P 056997 Roma Rm

P 274337 Arona No

R 245661 Toscolano Maderno Bs

S 352627 Bergamo Bg

D 136144 Milano Mi

Q 225220 Udine Ud

P 469261 Arezzo Ar

P 255815 Atripalda Av

C 410576 San Prospero Mo

S 066233 Milano Mi

Q 145570 Brignano Gera D Adda Bg

P 080262 Cusano Milanino Mi

A 311978 Milano Mi

A 441287 Polignano A Mare Ba

R 009740 Roma Rm

C 215965 Ascoli Piceno Ap

P 163875 Crotone Kr

P 083314 Roma Rm

A 332207 San Sperate Su

R 364190 Napoli Na

P 268024 Brusciano Na

Q 471212 Caltanissetta Cl

R 452224 Centallo Cn

S 496863 Lonato Del Garda Bs

D 321835 Monteroni Di Lecce Le

B 085411 San Giovanni Valdarno Ar

E 258993 Napoli Na

N 121113 Bari Ba

Q 184364 Pescara Pe

Q 027049 Castrocielo Fr

Q 370343 Cagliari Ca

C 178362 Pavia Pv

O 114236 Canicatti Ag

Q 115115 Colonnella Te

C 307771 Savignano Sul Rubicone Fc

D 029646 Roma Rm

N 348895 Magliano Sabina Ri

B 401016 Torino To

Q 140601 Adrano Ct

C 308926 Bricherasio To

Aa 040966 Online

N 035122 Cerignola Fg

F 460057 Lucera Fg

C 291573 Cosenza Cs

N 471209 Cremona Cr

T 216823 Milano Mi

Q 381819 Campiglia Marittima Li

Q 456244 Novate Milanese Mi

R 003495 Roma Rm

O 493942 San Mauro Torinese To

N 182324 Acireale Ct

R 180870 Carlentini Sr

P 089674 Roma Rm

N 494754 Pieve Fissiraga Lo

D 212902 Villafranca Padovana Pd

R 422337 Sacile Pn

B 370828 Sermide Mn

E 231216 Zugliano Vi

B 238496 Monopoli Ba

B 411099 Salerno Sa

N 163397 Roma Rm

O 179035 Genova Ge

N 393755 Settimo Torinese To

D 195823 Piano Di Sorrento Na

T 345026 Lecco Lc

E 062730 Fermo Fm

B 022143 Fiumicino Rm

C 042255 Verona Vr

D 330614 Magliano Sabina Ri

P 067130 Borgo A Mozzano Lu

F 299794 Bologna Bo

D 138399 Clusone Bg

D 132910 Milano Mi

A 037864 Corleone Pa

A 291503 Fasano Br

B 281653 Venezia Ve

D 240737 Roma Rm

E 295567 Desenzano Del Garda Bs

O 476567 Corsico Mi

A 284409 Pescara Pe

N 108882 Benevento Bn

N 035763 Torino Di Sangro Ch

T 269844 Napoli Na

P 158017 Milano Mi

F 295137 Cassano Magnago Va

N 282545 Soave Vr

D 118463 Grosseto Gr

R 164955 Castrocielo Fr

T 415698 Trezzo Sull Adda Mi

Q 074963 Arezzo Ar

A 310389 Bitonto Ba

O 348186 Ferno Va

N 253057 Battipaglia Sa

S 288776 Vetralla Vt

N 030133 Modena Mo

T 372443 Casoria Na

D 389310 Codogno Lo

D 232097 Ferrara Fe

S 013382 San Giuseppe Vesuviano Na

D 383942 Serramanna Su

C 088985 Assago Mi

S 366164 Pianezza To

D 480096 Milano Mi

C 431098 Milano Mi

N 228593 Catania Ct

R 458791 Castrocielo Fr

T 241316 Sabaudia Lt

Q 063177 Sesto San Giovanni Mi

Lotteria Italia 2021: Lazio pigliatutto con premi per 9,4 milioni di euro davanti ad Emilia Romagna e Sicilia. In top five anche Lombardia e Campania

Lazio pigliatutto nell’edizione 2021 della Lotteria Italia. Nella regione, riferisce l’agenzia specializzata Agimeg, sono infatti stati vinti complessivamente 9,46 milioni di euro, grazie all’apporto decisivo del primo premio da 5 milioni di euro centrato a Roma, del terzo premio da 2 milioni vinto a Magliano Sabina (RI) e del quarto premio da 1,5 milioni vinto ancora nella Capitale.

Sul podio delle regioni più fortunate anche l‘Emilia Romagna, che grazie al secondo premio da 2,5 milioni centrato a Formigine, in provincia di Modena, raggiunge quota 2,62 milioni di euro vinti. Terza piazza per la Sicilia, con premi complessivi per 1,18 milioni di euro, anche in questo caso cifra sostenuta dal milione di euro vinto a Trapani. Subito fuori dal podio si piazza la Lombardia con 760 mila euro, la Campania con 560 mila euro e la Puglia con 280 mila euro.

Seguono Abruzzo con 220 mila euro, la Toscana con 200 mila euro, Veneto e Piemonte con 160 mila euro, Marche e Sardegna con 100 mila euro, la Calabria con 60 mila euro, il Friuli Venezia Giulia con 40 mila euro, la Liguria con 20 mila euro, così come l’Umbria e la Valle d’Aosta. Online invece sono stati vinti due premi da 20 mila euro. Le uniche regioni che in questa edizione non sono andate a premi, evidenzia l’agenzia Agimeg, sono state la Basilicata, il Molise e il Trentino Alto Adige.

Lotteria Italia 2021, Minenna (Dg ADM): “Grande successo di questa edizione testimoniato dai dati di vendita”

Marcello Minenna, Direttore Generale dell’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli ha dichiarato – come riporta l’agenzia specializzata Agimeg – in merito alla Lotteria Italia edizione 2021, che ha registrato un incremento della vendita dei biglietti del 40%: “L’Agenzia, quest’anno, credeva molto nell’iniziativa anche per dare un segnale di ritorno alla normalità in questa era di emergenza pandemica. I numeri sono, in questo senso, assolutamente incoraggianti. La Lotteria Italia – che in origine era nota, fin dagli anni 30 come Lotteria di Capodanno – è l’unico evento nel settore del gioco pubblico del nostro Paese che unisce davvero la tradizione e l’innovazione. Infatti, quest’anno abbiamo voluto abbinare, all’estrazione, l’importante progetto ‘Disegniamo la Fortuna’. L’iniziativa, che registra un gran successo anche testimoniato dai dati di vendita, ha voluto coinvolgere gli artisti diversamente abili integrati nelle attività degli enti no profit del terzo settore nella creazione dei biglietti, sotto il profilo grafico e appunto artistico. Ci piace quindi immaginare che ad aver vinto sia l’integrazione e la partecipazione, messaggi che abbiamo voluto veicolare nell’immaginario collettivo per trasmettere una spiccata forza evocativa dei vincoli familiari, comunitari e solidaristici, già fortemente presenti nella tradizione popolare italiana”, ha concluso Minenna.