24 Gennaio 2022 17:18

Green pass, le parole della deputata Sara Cunial

“Ci è stato negato un diritto costituzionale, abbiamo chiamato i carabinieri che stanno arrivando e denunceremo tutte le persone che ci hanno negato l’accesso. Siamo pronti a invalidare queste elezioni per il presidente dela Repubblica“. Lo ha detto la deputata del gruppo misto Sara Cunial, che non ha potuto accedere alla Camera in quanto sprovvista di green pass. “Questa è una norma ad personam contro la sottoscritta“, ha concluso.