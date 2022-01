“Lo ScuSaverio” si presenta a Catanzaro

28 Gennaio 2022 11:05

Catanzaro: lo “ScuSaverio” più che un libro è un prontuario di scuse utili per ogni occasione, motivazioni fantasiose per sviare dalle più svariate situazioni, nei più variegati contesti

Si scusano, ma non pensavano proprio di diventare scrittori. Sarà stato lo smart working o le migliaia di fake news di questo periodo o semplicemente un colpo di genio con il quale Daniele Carchidi e Alberto Ligato hanno dato luce allo “ScuSaverio”. Lo “ScuSaverio” più che un libro è un prontuario di scuse utili per ogni occasione, motivazioni fantasiose per sviare dalle più svariate situazioni, nei più variegati contesti. Scuse che hanno veramente dell’incredibile, che variano dalla crisi politiche al 5g. Un testo leggero e simpatico, un’idea per regalare belle risate e cavarsela in una situazione spinosa. Carchidi e Ligato affermano che lo “ScuSaverio” è “liberamente ispirato a un personaggio di fantasia, qualcuno di schivare impegni con estrema facilità e con motivazioni sempre creative, una sorta di Rembrandt della scusa, un Michelangelo dello sviamento, un novello Conte Mascetti artista della supercazzola”. Il testo, nella sua prefazione, prevede anche un importante contributo “L’elogio della follia di uno scusologo” realizzata da Danilo Colabraro del Collettivo Lou Palanca.

E dopo il successo on line nelle festività natalizie dove “Lo Scusaverio” è entrato di prepotenza nella classifica della rivista “Il mio libro” di Kataweb, a grande richiesta oggi il libro verrà presentato ufficialmente. L’appuntamento è alle ore 18:30 alla libreria Ubik a Catanzaro Lido, dove Nunzio Belcaro in diretta facebook sulle pagine della libreria e dello “Scusaverio” farà una illuminante chiacchierata con gli ideatori Carchidi e Ligato. L’iniziativa editoriale è quanto simpatica quanto però importante: il ricavato delle vendite sarà devoluto in beneficienza per diversi progetti a sostegno di bambini autistici o vittime di abusi. Gli incassi del 2021 sono già stati donati all’associazione “Oltre l’autismo di Catanzaro-Lamezia”.