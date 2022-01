Lipari, 56enne disperata: “non ho il vaccino perché malata di cancro, non potrò andare a Messina a curarmi”

6 Gennaio 2022 09:02

Dal 10 gennaio l’utilizzo dei trasporti sarà possibile soltanto ai cittadini muniti di Super Green Pass

Dal 10 gennaio i cittadini isolani sprovvisti di Super Green Pass non potranno uscire dal proprio territorio, né in aereo e né con navi, traghetti, aliscafi. Soltanto in Sicilia, arcipelaghi compresi, si tratta di circa 1 milione di cittadini. Una condizione che penalizzerà tantissime persone, cioè coloro le quali al momento hanno scelto di non ricevere il vaccino anti Covid. Tra queste c’è anche una donna di Lipari, malata di cancro, che non potrà andare il 19 gennaio a Messina per una visita prenotata perché non è vaccinata e quindi i trasporti per lei sono vietati. Rosaria Casamento, 56 anni, nativa di Pianoconte, ristoratrice con prodotti genuini della sua fattoria, è disperata.

“Nelle mie condizioni – dice la donna, sposata, due figlie ai microfoni di Ansa – lo Stato mi nega di poter viaggiare sull’aliscafo. Questo è un grido d’aiuto alla politica e quindi allo Stato. Da 14 mesi la mia vita è cambiata col cancro. Ho sentito le sofferenze più atroci della chemioterapia, ho perso i miei adorati capelli, mi sono vista il corpo mutilato nel profondo per una donna. Ho fatto con sacrifici e sbattimenti per un mese e mezzo radioterapia viaggiando con il mare in tempesta”. “Devo continuare il percorso ancora tanto lungo – puntualizza – e con la consapevolezza di non conoscere il finale. Oggi lo Stato mi vieta di salire sull’unico mezzo a mia disposizione per raggiungere il luogo delle cure, solo perché non ho fatto il vaccino. Fino adesso non ho potuto farlo proprio per i disturbi chemioterapici pesanti”. “Stato fai funzionare il mio ospedale – conclude – così mi curo a casa mia e non ho bisogno di usare i ‘tuoi mezzi’. Ricordati che le nostre sono piccole isole hanno esigenze diverse dalla terra ferma”.