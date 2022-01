Linea Verde torna in Calabria e la esplora nelle sue bellezze: viaggio tra il Parco Nazionale del Pollino ed il mare

29 Gennaio 2022 11:58

La Calabria in onda domani, domenica 30 gennaio, su Rai1

Nella puntata in onda domani, domenica 30 gennaio, alle 12.20 su Rai1, Linea verde viaggia sull’onda dei ricordi: ricordi d’estate, di infanzia e adolescenza, ricordi di vacanze trascorse sia da Peppone che da Beppe Convertini a Roseto Capo Spulico, splendida localita’ costiera sul Mar Ionio, nel Nord della Calabria. Proprio prendendo spunto da questi ricordi, i due conduttori compiono un viaggio in questa regione, adagiata fra le alture del Parco Nazionale del Pollino ed il mare. Beppe Convertini andra’ alla scoperta di Morano Calabro, citta’ di antichissime tradizioni, usi e costumi, dominata dalla mole imponente del castello normanno-svevo. Qui riscoprira’ anche la vecchia tradizione delle ricette a base di stoccafisso, ingrediente insostituibile nelle diete dei popoli appenninici. Poi, prima di ricongiungersi con Peppone a Roseto, fara’ tappa a Civita, antico borgo di origini albanesi che svetta fra le alture a strapiombo sulle Gole del Raganello, scoprendo anche uno splendido ed inconsueto meleto d’alta montagna. Peppone partira’ invece da Cerchiara, patria del famoso ed omonimo pane, per poi giungere a Trebisacce, culla degli antichi Enotri, raccontando rigogliose coltivazioni di ulivo ed agrumi. Fra un passaggio e l’altro dei due conduttori, anche tre finestre speciali: una sull’attivita’ dei Carabinieri Forestali e delle guide escursionistiche nel cuore del Pollino, il Parco piu’ esteso d’Italia; l’altra sul borgo di Rocca Imperiale, ai confini con la Basilicata, con il suo maestoso castello e le coltivazioni di limoni Igp; un’altra ancora sulle virtu’ del peperoncino calabrese declamate da Ciro Vestita. Beppe e Peppone si ricongiungeranno infine a Roseto Capo Spulico, patria delle ciliegie e cittadina con molti riconoscimenti ambientali, dovuti alla qualita’ del mare e alla bonta’ di vari progetti legati allo sviluppo sostenibile.