Lettera di minacce al Ministro Orlando, all’interno una sostanza in corso di identificazione

20 Gennaio 2022 19:16

Lettera di minacce al Ministro Orlando, è stata aperta da un membro della segreteria del ministero

Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha ricevuto una busta con una lettera di minacce, che è stata aperta da un membro della segreteria del ministero. All’interno del pacchetto c’era una sostanza in corso di identificazione da parte delle autorità.

La solidarietà di Occhiuto

“Piena solidarietà al ministro del Lavoro, Andrea Orlando. Occorre abbassare i toni e non lasciare alcuno spazio a chi usa lettere anonime per lanciare indegne minacce e vili avvertimenti. Lavoriamo, tutti insieme, per un Paese più unito e per isolare i violenti”. Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria.