Letojanni: 7mila vaccini in 18 giorni, a Santa Teresa al via i percorsi agevolati [FOTO]

28 Gennaio 2022 16:36

Letojanni: stamane sopralluogo del commissario Alberto Firenze che ha constatato il pieno funzionamento dei centri che accolgono ogni giorno utenti da tutto il comprensorio

Quasi 7mila i vaccini in appena 18 giorni somministrati nell’hub di Letojanni attivo dallo scorso 10 gennaio: numeri importanti che hanno confermato essere vincente la scelta, in collaborazione con le amministrazioni comunali, di trasferire per motivi di viabilità, il centro vaccinale da Villagonia a Taormina nel Palazzo congressi di Letojanni che ha accolto in queste settimane persone da tutto il comprensorio. Stamane sopralluogo del commissario straordinario Alberto Firenze, nello spazio che conta circa 1000 m², accompagnato nella sua visita dal sindaco di Letojanni Alessandro Costa, dal vicesindaco Antonio Riccobene, dall’assessore ai servizi sociali Maria Teresa Rammi, dal capogruppo dei consiglieri di maggioranza Cateno Ruggeri, dai sindaci di Mongiuffi Melia Rosario D’Amore e Gaggi Giuseppe Cundari, dal responsabile Antonino Franció e da uno dei medici dell’hub, Cesare Restuccia. “Si tratta di un hub particolarmente produttivo se possiamo usare questa definizione – spiega Firenze – perché con lo stesso personale impegnato stiamo garantendo un servizio migliore per gli utenti e cifre significative tra prime, seconde e terze dosi”. L’hub è aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14 sia per prenotati (che hanno la priorità) sia “open” e in tre pomeriggi (giovedì, venerdì e sabato) per i bambini e ha una media di quasi 400 vaccini giornalieri.

“Molto soddisfasti per la realizzazione di questa struttura – ha commentato il sindaco Costa – i numeri ci danno pienamente ragione e finora non abbiamo riscontrato alcun problema di viabilità grazie anche alla sinergia tra volontari e polizia municipale. Inoltre fuori dall’hub si trova un’area giochi per i più piccoli che faranno il vaccino”. Sempre nella jonica, continua ad essere attivo da fine ottobre scorso l’hub del Comune di Santa Teresa di Riva, allestito a Villa Ragno, che conta una media di circa 150 vaccini al giorno. “A partire dalla prossima settimana – evidenziano il responsabile Enzo Picciolo e la referente Francesca De Francesco – partiranno tre percorsi per agevolare l’affluenza: percorso VERDE dedicato a tutti i soggetti di età superiore agli ottant’anni, percorso giallo dedicato soggetti diversamente abili e infine percorso ROSA dedicato a donne in gravidanza o con bimbi. Prossimamente speriamo di attivare anche il servizio di vaccini pediatrici”.