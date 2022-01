Volley, la OmiFer Palmi vola ai quarti della Del Monte Coppa Italia: sbancata Casarano per 1-3

27 Gennaio 2022 15:49

La OmiFer Palmi vince a Casarano e accede ai quarti della Del Monte Coppa Italia

Il successo in trasferta per 1-3 con Casarano consente alla OmiFer Palmi di staccare un biglietto valido per l’accesso ai quarti di finale della Del Monte Coppa Italia. Una prestazione di grande spessore quella fornita dai nero-verdi che hanno saputo soffrire e gestire le varie fasi critiche della gara riuscendo poi a portare a casa una vittoria importantissima.

L’incontro non è cominciato nel migliore dei modi per gli ospiti, che nonostante abbiano fornito una buona prestazione per gran parte del primo parziale, sul 20-20 si bloccano non riuscendo più a trovare soluzioni vincenti. Archiviata la sconfitta nel primo set, Palmi si trova nuovamente sotto, costretta a rincorrere. Sul 16-11 per i padroni di casa, la situazione sembra essere davvero complicata. Grazie al talento, alla voglia di vincere e alla cattiveria agonistica, i ragazzi di Polimeni riescono a rimontare e a vincere il secondo set (21-25). Nella seconda metà del terzo set la partita gira: Palmi acquisisce sempre più brillantezza mentre Casarano comincia ad allentare il ritmo. Arriva però la risposta dei padroni di casa che sotto per 15-19, riescono a ricucire lo svantaggio portandosi sul 24-24. In una situazione di parità assoluta la bravura dei nero-verdi viene nuovamente fuori: con due punti consecutivi messi a segno, la OmiFer chiude il gioco sul 24-26. Il quarto ed ultimo parziale disputato vede Casarano sempre più stanca, mentre Palmi è ancora sul pezzo e capace di far male agli avversari. Sempre avanti nel punteggio, i nero-verdi chiudono sul 20-25 aggiudicandosi una qualificazione importante.

Qualificatasi per i quarti, adesso Palmi dovrà affrontare Tuscania, che ha vinto per un soffio al tie-break contro Massa Lubrense. Il big match si terrà mercoledì 2 febbraio al Palazzetto dello Sport di Montefiascone, chi vincerà avrà accesso alle semifinali previste per mercoledì 16 febbraio. Prima di tutto ciò ci sarà però la gara di regular season contro Marigliano, fanalino di coda del campionato con un solo punto, ma certamente non una squadra da prendere sottogamba. La squadra è già rientrata ed è pronta a riprendere gli allenamenti in vista di questo importante appuntamento settimanale.

Leo Shoes Casarano – OmiFer Palmi 1-3 (25-21; 21-25; 24-26; 20-25)

CASARANO: D’Amato 13, Petras 19, Peluso 9, Meleddu 11, Ciardo, Scafiddi, Baldari 12, Pierri (L), Ribecca, De Micheli. N.E. Urso (L), Paoletti. All. Licchelli

PALMI: Marra 10, Fortunato (L), Russo 20, Rosso 12, Paris 1, Laganà 25, Remo 5, Soncini 1. N.E. Pellegrino, Gitto, Prespov, Nicolò, Filianoti. All. Polimeni

NOTE

Durata 1:44

Arbitri: Autuori – Vecchione