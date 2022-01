29 Gennaio 2022 15:35

Quirinale, volano gli stracci nella Lega: Giorgetti verso le dimissioni da ministro, sostenitore della candidatura di Mario Draghi al Colle

Il caos nel Centro/Destra e nella Lega in particolare, dopo il fallimento delle trattative per eleggere un presidente di area, è molto forte. Come scrive Carmelo Caruso su “Il Foglio”, Giancarlo Giorgetti, in continua frizione con Matteo Salvini, si vuole dimettere da Ministro del Governo Draghi. E lo aveva deciso già nei giorni scorsi quando non aveva partecipato a vari Consigli dei Ministri. Oggi avrebbe pronunciato la frase “per alcuni questa giornata porta al Quirinale, per me porta a casa”. Grande sostenitore della candidatura di Mario Draghi al Colle, convinto che la legislatura sia in ogni caso finita, ora è pronto a dare le sue dimissioni dal Goveno.