Lecce-Vicenza, Meggiorini lascia il campo in lacrime: Majer gli ha insultato la mamma da poco scomparsa

26 Gennaio 2022 23:17

Meggiorini, attaccante del Vicenza, ha lasciato il campo del Lecce in lacrime: Majer gli ha insultato la madre, da poco scomparsa

Momenti concitati al termine di Lecce-Vicenza, recupero della 18ª giornata di Serie B due volte rinviato per Covid e terminato 2-1 per i salentini che ora scattano in vetta alla classifica. Meggiorini, attaccante dei biancorossi, ha lasciato il campo in lacrime dopo un duro battibecco con l’avversario Majer. Quest’ultimo avrebbe infatti insultato la madre del giocatore, da poco scomparsa. Il diverbio si è acceso dopo un contatto in pieno recupero, a seguito del quale i due giocatori hanno litigato per diversi minuti nonostante le ammonizioni ricevute. Il primo, appunto, ha lasciato il terreno di gioco piangendo, il secondo è stato invece allontanato dai compagni.

Lo stesso Meggiorini, al termine del match, ha spiegato l’accaduto: “È volato qualche insulto di troppo, ho spinto via un loro giocatore perché c’era stata una rissa a centrocampo. Sono volati degli insulti poco carini. Quando si vanno a toccare affetti personali che non ci sono più da fastidio. Sono stato insultato più volte, ma l’importante è che sia venuto a fine partita a chiedermi scusa“.