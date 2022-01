Il parere sui vaccini divide le coppie italiane, è boom di divorzi: l’allarme dell’Avvocato matrimonialista

11 Gennaio 2022 12:58

I dati in possesso di un Avvocato matrimonialista campano hanno messo in evidenza le enormi divisioni all’interno delle coppie italiane – che hanno portato al divorzio – a causa delle divergenze sui vaccini

In questi due anni di pandemia le coppie italiane sono andate in crisi per diversi motivi: la convivenza forzata h24 del primo lockdown, la DaD, i figli sempre in casa. Ma ora c’è un’ulteriore problema ed è stato sollevato da un Avvocato matrimonialista campano: i vaccini. Le divergenze sulla somministrazione anti-Covid, secondo il legale casertano Carmen Posillipo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere, hanno infatti portato a un boom di divorzi. L’allarme, rileva l’Avvocato, si allarga anche agli ex partner, soprattutto sul tema della vaccinazione ai figli. C’è chi è contrario, c’è chi è a favore, e si acuiscono le crisi.

Secondo i dati in possesso del legale Posillipo, i maggiori reticenti al vaccino sono gli uomini: “Non sono la sola a essere finita in questo vorticoso giro di istanze – precisa l’Avvocato – molti altri colleghi si trovano nella mia stessa situazione. Un tempo si litigava per le vacanze, per la celebrazione dei sacramenti, per la scelta dello sport. In tempo di Covid-19 invece si litiga per il vaccino. ‘Avvocato, può chiedere al mio coniuge il consenso per il vaccino a mio figlio?‘ Oppure, ‘avvocato, può rispondere al mio coniuge che io per il momento il vaccino ai miei figli non voglio farlo?’: sono le richieste che mi trovo a fronteggiare da inizio anno, che vanno a braccetto con quelle per l’assegno unico. Il virus – prosegue – ci sta dividendo con il contagio, con la malattia, purtroppo con la morte e adesso anche per il vaccino. Lo stesso era accaduta per il lockdown, “per la coabitazione forzata, per i figli perennemente in casa, anche per la didattica a distanza. Poi, spesso, uno dei coniugi, il più delle volte la donna, è costretta a rinunciare al lavoro e l’equilibrio familiare rimane fortemente intaccato”.