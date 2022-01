L’associazione reggina Jasmin’s Cinema Moda e Dance sbarca a Sanremo

27 Gennaio 2022 10:04

L’associazione di moda Jasmin’s Cinema Moda e Dance è pronta a sbarcare a Sanremo nella grande città della musica e della moda dall’1 al 4 febbraio

L’associazione di moda Jasmin’s Cinema Moda e Dance è pronta a sbarcare a Sanremo nella grande città della musica e della moda dall’1 al 4 febbraio. Sarà protagonista al Sanremo moda 2022 con il suo concorso nazionale model’s of the year nel programma di Alfonso Stagno al grande hotel DES ANGLAIS canale 177. A capitanare il tutto la Patron Silvia Nasuti. Come sempre sarà con loro a presentare il grande evento la splendida Mariangela Zaccuri, presenti anche alcuni dei suoi collaboratori della jasmin’s Angela Trunfio,Cetty Scafaria e Marilena Romano. I Concorrenti provengono da tutta Italia e sono Nicol Capua, Libro Gioia, Vincenzo Silvio Macheda, Ilaria Pellicano’, Cuccaro Elisa, Silvye Romeo, Yoursi Zina, Matteo Bottaro, Nikol Nasuti, Nicol La Braca, Zina Donia, Sabatino Chanel, Valentino Tomasicchio, Anna Irto, Alessia Spano’, Matteo Pellicano’, Salvo Ortisi, Giuseppe Spinella, D’ Amico Letizia, Salvatrice De Luca, Jusy Barraco. Fotografo ufficiale Antonino Spurio. Durante la serata Miss e mister sfileranno abiti dei grandi stilisti ed atelier, Le spose di Epoche di Davide Moscato, Miss Gio di Giorgia Compri, Stile rose creation fashion designer emporio texiteles by Rosanna stega. La giuria sarà composta da Shanara Ordonez, Miss Ecuador in Italia, Marilin riviera,Miss sharm in Italia e poi i grandiosi Giovanna Leone e Fabrizio Troina arrivati dalla Sicilia a Sanremo con tutto il suo staff, il salone parrucchieri si occuperà’ di curare tutte le modelle e modelli per quanto riguarda trucco e capigliature. Ospite d’ onore la meravigliosa Miss baby mondo e Miss Sanremo 2021 Jasmin Hilary Malafarina di soli 6 anni vincitrice di vari titoli nazionali, indosserà un capo elegante meraviglioso fornito dal negozio Baby Birba di Rosalba Fiume.

Silvia Nasuti ringrazia tutti i suoi collaboratori che la seguono anche già da tanto tempo e la fantastica Jana Manira dell’Academy school.