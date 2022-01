Riconversione 40 posti Covid all’Ospedale Piemonte di Messina, Amata: “l’assessore Razza ha negato questa possibilità”

11 Gennaio 2022 17:30

Bocciata la possibilità di assegnare altri 40 posti letto dell’Ospedale Piemonte di Messina ai malati di Covid: la conferma della capogruppo di FdI Elvira Amata

“All’ospedale Piemonte di Messina non ci sarà la riconversione di 40 posti letto Covid come paventato nei giorni scorsi ed anche la chiusura del pronto soccorso e non è previsto un ridimensionamento della normale attività. Lo ha assicurato oggi l’assessore regionale alla salute Ruggero Razza, che è stato oggi audito in commissione salute”. Lo dice Elvira Amata, capogruppo di Fratelli d’Italia all’Ars, dopo che si sono levate una serie di proteste da parte di consiglieri comunali, del mondo sindacale e dei cittadini. La decisione di assegnare ai malati Covid altri 40 posti letto rischiava di privare i malati di altre patologie delle cure necessarie. La delicata questione, inoltre, era stata sollevata da Libero Gioveni, capogruppo di Fdi in consiglio comunale e dai consiglieri municipali Alessandro Cacciotto e Maurizio Di Gregorio. “Sono molto più tranquilla e rassicurata dopo aver ascoltato in audizione l’assessore Razza che ha di fatto smentito le voci di riconversione di 40 posti – aggiunge Amata – perché non può non prevalere il buon senso quando in ballo vi è la salute di una buona porzione della popolazione messinese e delle sorti dell’unico ospedale presente in centro città. È ovvio che continuerò a vigilare affinché a queste parole di Razza si dia un seguito con i fatti, quelli che chiedono tutti i cittadini messinesi che hanno tutto il diritto di usufruire dei principali servizi sanitari”, conclude Amata.