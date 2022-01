Cambio del medico di base, l’ASP chiede ai CAF di Messina di collaborare per agevolare i cittadini

20 Gennaio 2022 10:08

L’ASP di Messina sta contattando i referenti dei CAF della città interessati a rendersi disponibili per firmare una convenzione utile a supportare il lavoro degli uffici dell’Azienda sanitaria

Per agevolare gli utenti e accelerare la procedura del cambio di medico di medicina generale, l’ASP di Messina sta contattando i referenti dei CAF della città interessati a rendersi disponibili per firmare una convenzione utile a supportare il lavoro degli uffici dell’Azienda sanitaria, così da smaltire le numerose richieste riconducibili anche all’emergenza sanitaria. Di fatto I CAF potranno sostituirsi all’ASP e svolgere la procedura amministrativa, la raccolta di documenti e l’inserimento di dati e informazioni sulle piattaforme elettroniche e soddisfare le esigenze dell’area di riferimento. I CAF non ancora chiamati, possono proporsi mandando un’email all’indirizzo coordinamento.staff@asp.messina.it.