L’archeologo Enrico Tromba a Melia per il giorno della memoria

28 Gennaio 2022 20:54

Una brillante sinergia tra la Parrocchia di San Gaetano da Thiene e l’associazione “La Voce dei Giovani” ha portato ad una profonda celebrazione del Giorno della Memoria assieme agli studenti della scuola elementare e media di Melia. Il rinomato archeologo Enrico Tromba, ebraista di chiara fama internazionale, ha tenuto in questa borgata pre-aspromontana una conferenza sul campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia, il più grande d’Italia durante la seconda guerra mondiale. “Noi oggi siamo qui per ricordare, perché ognuno di noi si assume così la responsabilità di portare avanti il testimone di una storia i cui protagonisti tra poco non ci saranno più per raccontarla, come quella di Gaetano Marrari, il quale, chiamato a dirigere un campo di concentramento, grazie alla sua coscienza riuscì a rendere Ferramonti un luogo umano nonostante la violenza del razzismo e dalla guerra – spiega l’archeologo Enrico Tromba – Donne ed uomini perseguitati e provenienti da ogni parte d’Europa. Giunsero in Italia per trovare in Calabria tra il 1940 ed il 1943 la propria prigione. Ognuno di loro fu una vita, una storia, su cui ciascuno di noi oggi riflette scoprendo l’attualità di quell’immane tragedia”.

Sono intervenuti con dei saluti la dirigente Daniela Panzera dell’Istituto Comprensivo “Raffaele Piria”, il sindaco Antonino Micari di San Roberto, la vicesindaco Annamaria Bellantoni di Scilla, padre Pasquale Triulcio, il presidente Antonino Surace dell’associazione “La Voce dei Giovani” e lo studioso Francesco Ventura in rappresentanza dell’associazione “Famiglia Ventura”. L’incontro è stato moderato dalla meliota Dina Vizzari. Questo evento dimostra la vitalità delle forze sane di Melia, una borgata isolata per colpa di una frana che ha interrotto a dicembre ed a tutt’oggi interrompe la sua principale arteria di collegamento con Scilla e l’autostrada, che l’estate scorsa si è vista prima spazzare via dall’acqua la strada per le Grotte di Tremusa e poi divorare dal fuoco il punto di osservazione di Passo del Falco, che soffre la chiusura dell’ufficio postale e si è vista ormai da anni privata dalla guardia medica. Un paese Melia che ha subito e sta subendo tutto questo, ma che non dimentica nel suo cuore l’importanza del coltivare i valori di umanità ed amore nella vita di ogni giorni, soprattutto durante il Giorno della Memoria per non dimenticare le vittime della Shoah.