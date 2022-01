Green Pass, la Svizzera verso l’abolizione: “niente certificato, soppressione della quarantena e scuole aperte”

24 Gennaio 2022 15:44

La Svizzera pronta ad abolire il Green Pass: soppressione quarantena, niente obbligo di smart working e scuole in presenza

La Svizzera pensa seriamente all’abolizione del Green Pass entrato in vigore dallo scorso luglio. Intervistato da “Schweiz am Wochenende”, il ministro della Sanità Alain Berset ha dichiarato “il periodo del certificato sembra arrivare alla fine“. Appena la situazione pandemica sarà più favorevole, il Consiglio federale “potrà, nelle prossime settimane, trasformare l’obbligo del telelavoro in raccomandazione e sopprimere la quarantena. Penso che ci troviamo sulla buona strada, ma il virus si è già dimostrato imprevedibile in diverse occasioni“.

Il consigliere della sanità ha inoltre fatto riferimento alle scuole che saranno in presenza. “Non si può immaginare niente di peggio in una società che influenzare negativamente le possibilità di formazione e l’eguaglianza di opportunità dei bambini“. “Fortunatamente” il tutto è durato solo qualche settimana, “molto meno che in altri Paesi“.