La riflessione di Don Zampaglione dopo il vandalismo a Marina di San Lorenzo

E’ stata oggetto di un atto vandalico, un’importante Piazza di Marina di San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. Rispetto al folle gesto, riportiamo una riflessione di Don Giovanni Zampaglione:

“Ultimamente sentiamo parlare sempre più di vandalismo, ma sappiamo veramente chi è un vandalo? I Vandali erano una popolazione germanica dell’inizio del V secolo d. C. Come altri popoli non distruggevano per il piacere di farlo, ma per necessità di conquista. Il termine vandalo comincia ad essere utilizzato nel senso moderno solo durante la Rivoluzione francese. Il vandalismo è la tendenza a danneggiare o distruggere beni materiali e immateriali, senza alcun motivo logico apparente. Al giorno d’oggi ancora esistono queste azioni e forse crescono a dismisura. Durante una di queste notti è stata presa di mira un’importante piazza di Marina di San Lorenzo. Ora, se vogliamo fare i moralisti, è facile dare le colpe ai ragazzi, a ciò che le loro menti incomprese hanno cercato di dimostrare. Ma, forse, è meglio risalire alla fonte, a coloro che hanno dato l’educazione a questi ragazzi. Al giorno d’oggi le persone mature puntano il dito senza pensare. I ragazzi di oggi sono proprio il frutto dei genitori che giudicano e che puntano quel dito. Aiutiamo i ragazzi, cerchiamo di capire i loro atti e a cosa sono dovuti. Ritraendo quel dito accusatorio, perché non serve a nulla. Quanto è importante l’educazione per un ragazzo? Tutto! Se insegni le cose giuste, tuo figlio non commetterà mai un’azione tanto stupida. Può cadere in qualche situazione sbagliata, certo. Ma col nostro aiuto sarà capace di rialzarsi, scusarsi e sorridere alla vita. Diamo una possibilità ai giovani. Diamogli un aiuto”.