La FIFA modifica il regolamento dei prestiti: rivoluzione nelle dinamiche del mercato

20 Gennaio 2022 15:48

La FIFA modifica il regolamento dei prestiti: nuova normativa a partire dal 1° luglio con l’obiettivo di promuove lo sviluppo dei giovani, l’equilibrio competitivo e l’accaparramento dei talenti

A partire dal prossimo 1° luglio, la FIFA introdurrà un nuovo regolamento sui prestiti dei calciatori. L’obiettivo è quello di permettere un migliore sviluppo dei giovani, promuovere l’equilibrio competitivo e prevenire l’accaparramento dei talenti operato dai club più ricchi. Tale novità fa parte di un sistema di riforma dei trasferimento iniziato nel 2017 e sarebbe dovuta entrare in vigore nel 2020, salvo poi slittare a causa della pandemia di Covid.

Fra le nuove norme sarà presente l’obbligo di accordo scritto che definisca i termini del prestito. In particolare la sua durata e le condizioni finanziarie; una durata minima del prestito, pari all’intervallo tra due periodi di registrazione, e una durata massima del prestito, pari a un anno; il divieto di sub-prestito di un giocatore professionista che è già in prestito a un terzo club; una limitazione del numero di prestiti per stagione tra gli stessi club: in qualsiasi momento di una stagione, un club può avere un massimo di tre professionisti in prestito a un singolo club e un massimo di tre professionisti in prestito da un singolo club; un limite al numero totale di prestiti di un club per stagione.

Tali modifiche verranno effettuate gradualmente: dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023, un club potrà avere fino a un massimo di 8 professionisti in prestito e prestarne 8 in uscita: dal 1° luglio 2023 al 30 giugno 2024 il numero si abbassa a 7; dal 1° luglio 2024 saranno 6. I giocatori di età pari o inferiore a 21 anni e i giocatori allenati dai club saranno esentati da queste limitazioni. A livello nazionale, le associazioni affiliate alla FIFA avranno un periodo di tre anni per implementare regole per un sistema di prestiti che sia in linea con i principi stabiliti a livello internazionale