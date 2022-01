La famiglia di Sissy Trovato Mazza denuncia il comportamento di Roberta Bruzzone attraverso una lettera aperta

17 Gennaio 2022 13:47

Sissy Trovato Mazza: la lettera aperta firmata da Salvatore, il padre della vittima, alle false dichiarazioni diffuse dalla Dott.ssa Roberta Bruzzone sul suo profilo Facebook

Ieri sera, durante il programma Twitch Crime condotto da Francesca Bugamelli, in onda sulla piattaforma di Amazon, la famiglia di Sissy Trovato Mazza, ha risposta con una lettera aperta firmata da Salvatore, il padre della vittima, alle false dichiarazioni diffuse dalla Dott.ssa Roberta Bruzzone sul suo profilo Facebook. La criminologa in un lungo post ha falsamente dichiarato che il padre di Sissy avrebbe espresso nei suoi confronti apprezzamento per il suo comportamento, mentre questa era consulente di parte della famiglia, e che sarebbe stato d’accordo con lei sulla tesi suicidaria della figlia.

Salvatore Trovato Mazza ha attraverso la lettera aperta, dichiarato che le affermazioni della Dott.ssa Bruzzone sono assolutamente false, in quanto la famiglia ha invece pubblicamente condannato il comportamento della loro ex consulente di parte, diffidandola nel nominare nuovamente il nome della loro amata figlia o a diffondere false informazioni sul caso, chiedendo il rispetto del codice deontologico che un consulente deve garantire, oltre al rispetto per la memoria di Sissy.

La fake news diffusa dalla Dott.ssa Bruzzone corrisponde per Salvatore Trovato Mazza ad un tentativo da parte della criminologa di nascondere la verita, ovvero che loro, unitamente a molte altre famiglie, come quelle di Mario Biondo e Francesco Leggieri, hanno denunciato un comportamento del tutto non professionale da parte della famosa consulente, la quale è stata criticata da centinaia di followers impegnati a segnalare con altrettanti commenti la diffusione di una fake news sul suo profilo Facebook ufficiale, tanto da costringerla a bloccare centinaia di utenti e cancellare molti dei commenti.

Di seguito il testo della lettera:

Mittente:

Salvatore Trovato Mazza

Destinatario:

Dott.ssa Roberta Bruzzone

Via di Donna Olimpia, 166

Roma

Taurinova, 16 Gennaio 2022

OGGETTO: LETTERA APERTA PER CHIARIRE LA POSIZIONE DELLA FAMIGLIA TROVATO MAZZA NEI CONFRONTI DELLA DOTT.SSA ROBERTA BRUZZONE

La Dott.ssa Roberta Bruzzone il 14 Gennaio 2022, sui suoi profili Facebook “Roberta Bruzzone” e “Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa”, afferma che il sottoscritto ha dovuto ammettere che Lei si e’ comportata correttamente con la mia famiglia e che mi ha informato della valutazione che confermava lo scenario suicidiario di Sissy, mia figlia.

Quanto dichiarato dalla criminologa e’ assolutamente falso.

Io non ho mai ammesso un Suo comportamento corretto, anzi ho denunciato pubblicamentE un comportamento altamente scorretto nei miei confronti, nei confronti della mia famiglie e pertanto, nei confronti di mia figlia Sissy Trovato Mazza.

Infatti, la Dott.ssa Bruzzone continua a non spiegare e non ammettere i fatti come sono realmente avvenuti, ovvero che Lei e’ venuta da noi, sostenendo che mia figlia fosse stata uccisa e con quella tesi ha presenziato salotti televisivi e rilasciato interviste, nel nome della verita’ e della giustizia, fino a quando, come in moltissimi altri casi, malgrado fosse nostra consulente, ha deciso di affermare l’opposto, pubblicamente, andando contro il nostro operato per scoprire la verita’ su chi e’ il vero responsabile della morte di mia figlia.

La stessa scrive e chiede nel medesimo post: “Quindi dove sarebbero le minacce, le offese, gli inganni nei confronti di queste famiglia da parte mia???”.

Le Sue minacce continue di denunciarci sono sotto gli occhi di tutti, nei post che lei ha elargito su Facebook nelle ultime settimane, nel momento in cui io personalmente ho raccontato l’esperienza avuta con Lei. Intimare di querela una famiglia che lotta per ottenere Giustizia per la propria figlia, solo perche’ esperime in un Paese libero, come io considero l’Italia, la propria opinione, costituisce una minaccia ed un’offesa, oltre ad avermi dato pubblicamente del bugiardo.

Lei ha sostenuto la tesi dell’omicidio della mia amata figlia Sissy fino a quando, senza una spiegazione, senza una motivo valido e senza prove a sostegno, ha deciso di lasciarci soli, dichiarando pubblicamente l’opposto e nel momento in cui ci siamo affidati a Emme Team, Lei ha deciso, contro ogni etica che un consulente di parte deve mantenere, di combatterci pubblicamente.

Questi i fatti. E per questo la diffidiamo da questo momento a divulgare qualsiasi informazioni o altro commento inerente alla vicenda di nostra figlia Sissy e ad eliminare immediatamente qualsiasi post o comunicazione Lei ha deciso di divulgare via social media, invitandoLa a comportarsi come un consulente di parte dovrebbe realmente fare, rispettando la memoria di chi non e’ piu’ con noi.

Cordialmente,

Salvatore Trovato Mazza