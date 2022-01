Covid, Occhiuto: “grazie a cambio di passo la Calabria resta ancora in zona gialla”

28 Gennaio 2022 13:32

“Credo che in Calabria un cambio di passo sia piuttosto evidente. Abbiamo preso possesso dei dossier che erano impantanati nei cassetti da anni e stiamo affrontando e risolvendo una serie di problemi”. Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervistato a Piazza Montecitorio da CalNews, Calabria News 24 e Calabria Diretta News, durante le votazioni per il presidente della Repubblica. “Intanto, ci siamo subito dovuti confrontare con l’emergenza Covid, e anche su questo tema, credo che siamo riusciti a raggiungere degli obiettivi. La nostra Regione, che era candidata a diventare ‘zona arancione’ o addirittura ‘zona rossa’, è invece rimasta in ‘zona gialla’ grazie all’incremento dei posti di terapia intensiva che abbiamo realizzato. Ma anche per altre soluzioni poste, come l’aumento esponenziale delle vaccinazioni, la telemedicina, l’assistenza domiciliare e le dimissioni protette”, conclude Occhiuto.