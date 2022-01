Il figlio di 3 anni scivola nel Tevere: l’attore Kim Rossi Stuart riesce a portarlo in salvo

28 Gennaio 2022 17:54

Kim Rossi Stuart salva il figlio scivolato nel Tevere: l’attore si precipita oltre l’argine e riesce a portare il piccolo in salvo

Una tranquilla passeggiata sulle sponde del Tevere ha rischiato di trasformarsi in tragedia. L’attore Kim Rossi Stuart era in compagnia della moglie Ilaria Spada e dei figli Ettore (11 anni) e Ian (3 anni) quando, a un certo punto, il piccolo Ian non si trovava più insieme a loro. Come documenta il settimanale “Diva e Donna”, il bambino è scivolato finendo nel fiume Tevere, forse perdendo l’equilibrio per distrazione oppure a causa del marmo bagnato, leggermente ghiacciato. Kim Rossi Stuart si è prontamente accorto dell’accaduto, precipitandosi oltre l’argine per prenderlo e portarlo in salvo, sulla terra ferma. Il tutto si è risolto con un lungo e dolcissimo abbraccio e le carezze del papà che hanno allontanato la paura per quanto accaduto.