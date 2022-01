Juventus-Napoli, giocatori in campo con le mascherine? L’apertura dall’Asl di Torino: l’ipotesi per evitare ulteriori quarantene

6 Gennaio 2022 12:41

Juventus-Napoli con la mascherina? Il direttore dell’Asl di Torino apre all’ipotesi di far giocare i calciatori (trivaccinati) con i dispositivi di protezione per evitare ulteriori quarantene

“Se la partita rientra nel rispetto del provvedimento dell’Asl si può giocare, altrimenti no. Secondo me chi è in quarantena non può giocare“. Si è espresso così Carlo Picco, direttore dell’Asl di Torino, secondo quanto si legge su “Calcio e Finanza” che riporta un estratto di un’intervista di “Il Napolista”, in merito alla situazione della gara Juventus-Napoli. La partita fra le due squadre, da quando esiste la pandemia, è sempre soggetta a polemiche di carattere più sanitario che sportivo. Il caso spinoso della sconfitta a tavolino con conseguente passaggio in tribunale e rinvio del match, avvenuto l’anno scorso, questa volta è stato evitato: il Napoli ha avuto il via libera alla trasferta, ma successivamente si è visto privare di 3 giocatori già in volo. Zielinski, Lobotka e Rrhamani non hanno la terza dose, ma solo la seconda effettuata da oltre 120 giorni e dopo essere stati in contatto con i compagni positivi dovranno osservare un periodo di quarantena.

Ad ogni giro di tampone effettuato, le squadre continuano a comunicare positivi, tanto che in molte, per il 20° turno di Serie A, saranno costrette a convocare diversi primavera per riempire la panchina. Cosa fare dunque per evitare che le squadre non perdano troppi giocatori a causa delle quarantene per contatti con positivi? L’Asl di Torino ha aperto alla possibilità, seppur remota, di far giocare i calciatori (trivaccinati) con le mascherine. Picco nella sua intervista afferma: “i provvedimenti delle Asl devono essere rispettati. Io non li ho neanche visti. Se la partita rientra nel rispetto del provvedimento dell’Asl si può giocare, altrimenti no. Secondo me chi è in quarantena non può giocare. Può lavorare se ha una terza dose, con le tipologie di attenzione indicate, comprese le mascherine, ma non so se si può giocare con le mascherine. È uno scenario nuovo, mai verificato“.

Negli USA, a livello scolastico, diversi sport vengono effettuati con l’uso della mascherine chirurgiche. Secondo gli esperti comunque, l’uso della mascherina durante un’intensa attività fisica comporta una maggiore inalazione di anidride carbonica che rischia di portare all’alcalosi e quindi allo svenimento.