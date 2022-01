Juventus, altra brutta notizia: Andrea Agnelli positivo al Covid, non sarà allo stadio per la Supercoppa Italiana

10 Gennaio 2022 13:29

Andrea Agnelli è risultato positivo al Covid: il presidente della juventus è in isolamento e asintomatico, ma non sarà allo stadio per la partita di Supercoppa contro l’Inter

Dopo l’infortunio di Federico Chiesa (stagione finita), la Juventus apprende un’altra pessima notizia: Andrea Agnelli è risultato positivo al Covid. Il presidente bianconero non sarà a San Siro per la partita contro l’Inter che metterà in palio la Supercoppa Italiana il prossimo 12 gennaio. Agnelli, vaccinato, si trova attualmente in isolamento, in buone condizioni di salute e senza alcun sintomo. Il presidente non ha avuto contatti con la squadra. Anche Pavel Nedved, vicepresidente, è attualmente positivo.