Cosenza, è operazione nostalgia. Dal Cile: è fatta per “El Bati” Larrivey, l’ex Cagliari può arrivare in Calabria

26 Gennaio 2022 22:29

L’indiscrezione dal Cile: l’ex Cagliari Joaquìn Larrivey, El Bati, è vicino al Cosenza

Ricordate Joaquìn Larrivey? Lo chiamano “El Bati”, perché è un attaccante, è argentino e somiglia a Batistuta. Stessi gol? Non proprio, non a Cagliari, quantomeno. 15 anni fa i sardi lo avevano portato in Italia, con alterne fortune. Ora può tornare nel nostro paese, in Calabria, esattamente al Cosenza. L’indiscrezione arriva dal Cile, dal portale Encancha, che riferisce di un accordo già trovato con la squadra di Occhiuzzi per un contratto fino a giugno con opzione per l’anno successivo. Caterve di gol in patria, prima di Cagliari e anche dopo. In Sardegna (arrivato nel 2007) ci ha messo un po’ e ha lasciato il segno in maniera discretamente importante solo nel 2011-2012, con 7 reti. Ora, a 37 anni, può tornare in Italia e chiudere in bellezza a Cosenza, che ha optato per l’operazione nostalgia.