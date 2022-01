Istituto Nazionale Azzurro, nuovi incarichi nel Consiglio Direttivo: ruoli prestigiosi per tre reggini

15 Gennaio 2022 09:08

Ieri, 14 gennaio, presso l’oratorio dell’Angelo Custode sito in via del tritone in Roma, è stato promulgato il decreto di nomina da parte del Fondatore e Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, Cav. Dott. Lorenzo Festicini, che vede i reggini Avv. Antonello Dugo, Dott. Michele de Leo e il Dott. Giuseppe Tassone ricoprire nello stesso istituto incarichi prestigiosi. Nello specifico il Dott. Michele de Leo, noto Chiropratico della città dello Stretto andrà a ricoprire l’incarico di Vice Presidente Nazionale con delega ai rapporti Istituzionali, il Cav. Avv. Antonello Dugo, qualificato professionista di Reggio Calabria sarà il Delegato della Regione Calabria, figura che lo stesso Festicini ha definito strategica per dare una continuità alle attività umanitarie e non che l’I.N.A. porta avanti nella Regione Calabria. Il noto Cardiologo Giuseppe Tassone è stato nominato Responsabile Equipe Medica. La stessa Equipe già in passato è stata impegnata in diverse missioni umanitarie in campo medico in Africa, Terra Santa e Italia e essendo guidata da un grande professionista come il Dott. Tassone l’istituto è certo di incrementare le attività migliorando in qualità ed efficienza.

“Le riconferme all’interno dello stesso istituto per il grande lavoro svolto vanno al Dott. Antonello Faraone, confermato alla Vice presidenza nazionale con delega alla Sanità, al Cav. Ercole Sansalone Segretario Nazionale, Cav. Giorgio Mauro, Segretario aggiunto e il Cav. Salvatore Praticò a capo del Cerimoniale. Motivo di orgoglio per la nostra città dove vede dei nostri concittadini impegnati all’interno dell’Istituto Nazionale Azzurro, unione umanitaria operante in territorio nazionale ed internazionale che persegue attività umanitarie accreditato, grazie al costante lavoro di ogni componente dello stesso e alla presenza di diverse Eminenze e Vescovi, ad istituzioni governative e non dello Stato Italiano ed Esteri”, si legge in una nota.

Il Cav. Ercole Sansalone riconfermato Segretario Nazionale dell’Istituto Nazionale Azzurro. Il 14 gennaio presso l’oratorio dell’Angelo Custode sito in via del tritone in Roma, è stato promulgato il decreto di nomina da parte del Fondatore e Presidente dell’Istituto Nazionale Azzurro, Cav. Dott. Lorenzo Festicini, che vede riconfermato nell’incarico di Segretario Nazionale il Cav. Ercole Sansalone. Stimato professionista di Caulonia, Sansalone andrà a ricoprire per il triennio 2022/2023/2024 questo prestigioso incarico all’interno dell’Istituto Nazionale Azzurro, unione umanitaria operante in territorio nazionale ed internazionale che persegue attività umanitarie accreditato, grazie al costante lavoro di ogni componente dello stesso e alla presenza di diverse Eminenze e Vescovi, ad istituzioni governative e non dello Stato Italiano ed Esteri.