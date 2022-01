Drammatico incidente sulla statale 106 in Calabria: muore un giovane di 19 anni

10 Gennaio 2022 11:05

Drammatico incidente sulla statale 106 in Calabria: nella notte muore un giovane di 19 anni a Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza

In un drammatico incidente stradale avvenuto nella notte sulla statale 106 in Calabria nel territorio di Corigliano-Rossano in provincia di Cosenza, è morto un giovane di 19 anni. Luca Laudone, il nome dello sfortunato ragazzo, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo della propria auto andando a finire fuori strada.

Il cordoglio dell’associazione “ Basta Vittime sulla Strada Statale 106″

L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime sulla Strada Statale 106” comunica con “sconforto ed immenso dolore la morte di Luca Laudone di 19 anni, avvenuta poche ore fa, a seguito del tragico incidente stradale che ha avuto luogo sulla S.S.106 a Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. L’O.D.V. straziata dal dolore e dalla tristezza per l’ennesima tragedia che strappa alla comunità calabrese uno dei suoi giovani figli migliori esprime sentimenti di sincero cordoglio, di solidarietà e vicinanza ideale alla Famiglia Laudone, ai parenti ed agli amici tutti per la dolorosa perdita del caro Luca”.