Incidente sulla SS106 a Sant’Andrea apostolo dello Ionio (CZ), traffico bloccato

8 Gennaio 2022 11:20

Incidente in provincia di Catanzaro sulla SS106, coinvolti due veicoli

A causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 157 è il traffico è temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni sulla strada statale 106 “jonica” in località Sant’Andrea apostolo dello Ionio, in provincia di Catanzaro. Nell’incidente, su cui sono in corso accertamenti, sono coinvolti 2 veicoli. Sul posto è presente il personale Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire la riapertura della strada nel più breve tempo possibile.