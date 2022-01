14 Gennaio 2022 16:15

Un uomo di 59 anni è morto questa mattina a Crotone in seguito a un incidente stradale: è precipitato per circa dieci metri da un ponte

Tragico incidente stradale, questa mattina, a Crotone. Un uomo, 59enne collaboratore scientifico, è precipitato per circa dieci metri dal ponte sul fiume Soleo, sulla strada provinciale fra Petilia Policastro e una frazione del territorio. Arrivati sul posto, i soccorritori del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Verrà eseguita l’autopsia, così come stabilito dalla Procura di Crotone, per capire se l’incidente sia stato causato da un malore.