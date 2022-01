Covid e restrizioni, in Olanda è rivoluzione! Bar e ristoranti aperti per protesta nonostante i divieti

16 Gennaio 2022 19:46

Vera e propria rivoluzione in Olanda: bar e ristoranti hanno tenuto le saracinesche aperte nonostante le chiusure prolungate imposte dal Governo

E’ una rivoluzione vera e propria, una delle più importanti in Europa e una delle più forti in questi due anni di pandemia, capeggiata da una delle categorie maggiormente penalizzate tutt’ora, i ristoratori. Se in Italia il Super Green Pass ha limitato gli ingressi dei consumatori nei ristoranti, in Olanda è stato ancora peggio. Ed è proprio nei Paesi Bassi che molti bar e ristoranti sono rimasti aperti per protesta nonostante le chiusure imposte dal Governo. In diverse località del Paese si è intensificata la protesta, che nelle città più piccole è stata anche tollerata dalle autorità. Ad Amsterdam e Rotterdam, invece, i Sindaci hanno utilizzato alzato la voce contro i protestanti.