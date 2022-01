Reggio Calabria, mercoledì 19 gennaio l’incontro di formazione “In Calabria sulle tracce della Magna Grecia – Lingua greco calabra”

18 Gennaio 2022 11:26

Mercoledì 19 gennaio si svolgerà il primo incontro di formazione “In Calabria sulle tracce della Magna Grecia – Lingua greco calabra”

Mercoledì 19 gennaio 2022, alle ore 15:00, si terrà da remoto il primo incontro di formazione previsto nell’ambito del Progetto “In Calabria sulle tracce della Magna Grecia – Lingua greco calabra”, destinato ai docenti referenti individuati dagli istituti che hanno firmato l’accordo di rete e a tutti i docenti coinvolti.

Interverranno, in qualità di esperti formatori, la Prof.ssa Paola Colace, Responsabile Scientifico del progetto, già Ordinaria di Filologia Classica, Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, Università di Messina, ed il Prof. Daniele Macris, Ordinario di Latino e Greco, presso il Ginnasio Statale “Maurolico” di Messina.

La proposta progettuale “In Calabria sulle tracce della Magna Grecia” nasce dalla collaborazione inter-istituzionale tra il Liceo Scientifico “L. da Vinci” (RC) come scuola capofila e l’Amministrazione Città Metropolitana di Reggio Calabria, in continuità con il precedente percorso appena concluso (valorizzazione del dialetto come lingua identitaria) e come implementazione dell’offerta formativa con l’utilizzo della quota del curricolo locale. Il progetto, infatti, si svolgerà in orario curricolare, nell’ambito della quota autonoma del 20% delle attività didattiche del monte ore annuale secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.P.R. 275/1999, che assegna alle scuole la possibilità di determinare una quota di curricolo locale al fine di valorizzare il pluralismo culturale e territoriale, di rispondere in modo adeguato alle diverse esigenze formative degli alunni e di tenere conto dei contesti sociali e culturali del territorio di appartenenza.

Punto di forza è lo sviluppo di reti di collaborazione con altre scuole secondarie di I e di II grado della Città Metropolitana col duplice scopo, da un lato, di creare un’alleanza didattica tra docenti mettendo in campo risorse professionali e materiali orientate verso metodologie innovative e laboratoriali, dall’altro di far maturare nei destinatari un profondo senso di appartenenza ad una storia ricca di tradizioni e di valori nei quali riconoscersi grazie ad un attento studio sincronico e diacronico delle aree geografiche interessate. A tal fine il progetto prevede un’attività di formazione destinata al personale docente e agli studenti delle scuole in rete con l’obiettivo di divulgare un metodo di ricerca rigoroso e innovativo, mediante l’utilizzo di testi, cataloghi digitali, documenti storici adeguatamente letti ed interpretati.

Un altro punto di forza è rappresentato anche dalla volontà di coinvolgere altre organizzazioni culturali del territorio (enti locali, associazioni, ecc.) e favorire l’educazione alla lettura ed alla ricerca. Il rigore scientifico dello studio e della ricerca sarà garantito anche dal supporto delle Università afferenti all’Area dello Stretto e dalla presenza di un comitato scientifico di assoluto livello appositamente costituito al fine di monitorare il lavoro e vagliarne le fasi di sviluppo. A fine percorso le migliori produzioni didattiche degli studenti verranno inserite all’interno di una pubblicazione divulgativa patrocinata dalla Città Metropolitana e dall’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria.

Saranno coinvolti i seguenti istituti scolastici di primo e di secondo grado della Provincia: