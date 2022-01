Il Ministro Garavaglia: “sul Green Pass vedo la fine. Si va verso la normalità, la direzione è questa”

24 Gennaio 2022 12:31

Le parole del Ministro del Turismo Massimo Garavaglia su Green Pass, restrizioni e situazione Covid e misure nel resto del mondo

“Bilancio su turismo e commercio? Omicron ha complicato le cose, ma sentendo anche i miei colleghi stranieri ormai il peggio è alle spalle e finalmente si riparte. Immagino una sorta di road map verso il ritorno alla normalità“. Lo ha detto il Ministro del Turismo Massimo Garavaglia in un’intervista a La Verità, parlando di Green Pass, restrizioni e situazione Covid e misure nel resto del mondo. “Le restrizioni non hanno sortito l’effetto di bloccare Omicron, fa più danno che guadagno – ha specificato il leghista – E nel Green Pass ci sono dei paradossi, ma io vedo la fine di questo percorso. E’ una previsione. Le valutazioni di esperti come Bassetti e Cristanti vanno in questa direzione. Le Regioni vanno in questa direzione. Si va verso una normalizzazione e bisogna essere veloci nel prendere le decisioni conseguenti”.

Sempre sul Green Pass: “Faccio un esempio. L’accorciamento della durata del Green Pass a sei mesi rischia di avere una conseguenza molto pesante sulla stagione invernale. I polacchi non possono per leggere fare la terza vaccinazione e quindi aggiornare il proprio Green Pass. Questa cosa da sola ci fa perdere 120.000 clienti soltanto in Trentino. Fare come il Regno Unito? Per ovvi motivi di lavoro sto girando il mondo. Non è solo l’esempio del Regno Unito. E’ così a Dubai, a Parigi, a Madrid. La direzione generale è questa. Bisogna prendere atto”.