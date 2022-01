Il giornalista Giuliano Ferrara ricoverato in rianimazione per un infarto

28 Gennaio 2022 12:41

Il giornalista Giuliano Ferrara è ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di rianimazione cardiologica dell’ospedale Misericordia di Grosseto, dove è arrivato nella tarda serata di giovedì 27 gennaio. Lo riporta il quotidiano locale Il Tirreno su conferma dell’Asl Toscana sud est. Il 71 enne, è stato colpito da un infarto mentre si trovava nella sua casa in Maremma, a Scansano. Sottoposto ad angioplastica nella notte, l’intervento è riuscito ma il giornalista resta in gravi condizioni. La prognosi è riservata.

Il giornalista, fondatore de “Il Foglio”, già europarlamentare e ministro per il rapporti con il parlamento nel primo governo Berlusconi, da diversi anni ha un’azienda agricola in Maremma, nella campagna di Pomonte, dove trascorre lunghi periodi e dove, da quando è scoppiata la pandemia, aveva deciso di trasferirsi.