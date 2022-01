Il Circolo Velico Reggio invitato al Trofeo internazionale Campobasso di Napoli

2 Gennaio 2022 11:15

Si terranno le gare in cui parteciperanno i più bravi giovani timonieri del Mediterraneo. Un sogno per Reggio Calabria: “utilizzare il porto per le attività veliche

Nei giorni 4,5 e 6 Gennaio 2022 ritorna il Trofeo Internazionale Campobasso della classe Optimist che impegnerà oltre duecento imbarcazioni con i giovanissimi Skipper nelle acque del golfo di Napoli, dopo la sospensione dovuta alla pandemia. Ad accogliere i giovani velisti e i loro circoli di appartenenza è il Circolo Savoia che ha comunicato quali nazionali saranno presenti. Saranno della partita: Cipro, Croazia, Finlandia, Israele, Repubblica Ceca, Slovacchia, Svezia, Tailandia e Turchia. Alla regata è stato invitato il Circolo Velico Reggio, che sarà presente sia nella classifica A degli juniores come in quella B dei cadetti.

Ancora una volta la città di Reggio non può mancare ad un evento a cui partecipano i più bravi giovani timonieri del Mediterraneo, anche se il periodo climatico è particolarmente impegnativo. Il Circolo Velico Reggio, che quest’anno celebra il quarantennale della sua fondazione, ha nutrito un piccolo, grande sogno: “utilizzare il Porto di Reggio per le attività educative dei giovani della città e per programmare grandi eventi. Senza questa condizione non si può raggiungere lo scopo e non si possono promuovere attività di regate organizzate dai vari circoli”.

Per l’occasione il Circolo Velico ha preannunciato che, dopo lo stop pandemico, a Dicembre del 2022 si riprenderà la tradizione della regata internazionale della Mediterranean Cup, una delle più antiche regate della classe, giunta alla 36° edizione. Anche la scelta della data è un segno di ripresa della storica attività velica e si lancia un messaggio che ripropone il territorio calabrese e quello metropolitano vocato alla valorizzazione della economia legata al mare.