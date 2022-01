Idea-Cambiamo! Parte da Napoli una proposta per l’Italia: Calabria ampiamente presente

14 Gennaio 2022 15:40

Momento fondamentale per cominciare a parlare del futuro politico dell’Italia, proprio nei giorni in cui si discute dell’elezione del Presidente della Repubblica

Ci saranno oltre 50 importanti amministratori calabresi all’evento organizzato dal gruppo al Senato Idea-Cambiamo, che si terrà a Napoli domani, sabato 15 gennaio 2022, alle ore 10:00 (sarà possibile seguire l’evento sulla piattaforma Zoom) dal titolo “Dall’Italia che deve crescere, una proposta per il paese“. Tanti i simpatizzanti che hanno fatto richiesta di accredito per questo primo incontro, dedicato al Centro-Sud.

L’iniziativa si preannuncia come un momento fondamentale per cominciare a parlare del futuro politico dell’Italia, proprio nei giorni in cui si discute dell’elezione del Presidente della Repubblica e di una Federazione tra i partiti del centro, l’area politica di riferimento di molti politici che parteciperanno all’iniziativa. La delegazione calabrese sarà guidata dal consigliere regionale Francesco De Nisi.

“Sarà una giornata di ascolto – ha dichiarato l’esponente politico – insieme a tante figure politiche con cui da mesi stiamo cercando di disegnare il percorso da seguire. Le elezioni regionali e il consenso popolare ci hanno investito di una grande responsabilità. Adesso la Calabria chiede e ha bisogno di cambiare. Occorre sconfiggere l’emergenza Covid, senza perdersi nella burocrazia, e pianificare la ripartenza, governando con competenza“.

Parteciperanno anche molti giovani da tutto il Meridione e in loro rappresentanza è previsto l’intervento di Cetty Scarcella, esponente del movimento legato al senatore Gaetano Quagliariello e al presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, promotori dell’iniziativa.

“Vogliamo – ha detto la giovane politica calabrese – essere protagonisti della crescita del nostro Paese. Draghi sta riportando finalmente la politica al valore che merita, contenendo l’improvvisazione grillina e i populismi. Oggi serve serietà e concretezza e sono sicura che noi giovani daremo un contributo fondamentale“. Alla convention hanno già aderito diversi esponenti di spicco della politica italiana tra cui Romani, Marin, Mastella, Faraone, e Nencini ma la l’elenco è destinato ad allungarsi in queste ore.

“Il nostro movimento politico, che ha dimostrato in questo tempo di crisi di possedere il pragmatismo della cultura di governo e la capacità di visione di chi aspira a creare il possibile invece di limitarsi a gestire l’esistente, ha le carte in regola per offrire al Paese una proposta e una cornice ideale dalle quali ripartire dopo una crisi che ha sconvolto i nostri paradigmi“. Quagliariello, Brugnaro e Toti, come si evince dalle loro parole, continuano a dare il loro contributo positivo al Sud. La Calabria risponde attivamente e concretamente.