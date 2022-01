Quali saranno i tre delegati calabresi che voteranno per l’elezione del presidente della Repubblica? Tutte le risposte nel Consiglio Regionale di domani

12 Gennaio 2022 18:33

Il Consiglio Regionale di domani in Calabria decreterà quali saranno i tre delegati calabresi che voteranno per l’elezione del presidente della Repubblica

Giornata importante, domani, in Calabria: il Consiglio Regionale previsto per le 11, infatti, decreterà quali saranno i tre delegati calabresi che voteranno per l’elezione del presidente della Repubblica. Il giorno della votazione sarà il 24 gennaio, a Roma, alle ore 15, ma l’elezione potrebbe prolungarsi in caso di mancata fumata bianca.

Ogni Regione potrà scegliere due esponenti per la maggioranza e uno per la minoranza, così – dunque – anche in Calabria. Probabile, nella maggioranza, la presenza del Governatore Roberto Occhiuto, affiancato in odor “Lega” da Filippo Mancuso, presidente del Consiglio Regionale. Tra le stanze dell’opposizione la partita è aperta è c’è “competizione”. I 5 Stelle vogliono essere della gara, il Pd non di meno. Tra i favoriti, però, c’è il reggino Nicola Irto.