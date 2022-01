Green pass negozi? Cara Confesercenti, un favore alle vendite online

8 Gennaio 2022 16:10

Covid: siamo sicuri che l’obbligo di green pass per accedere alle attività commerciali sia uno strumento per restare aperti?

Siamo sicuri che l’obbligo di green pass per accedere alle attività commerciali sia uno strumento per restare aperti e lavorare piuttosto che un obbligo a tenere aperta la saracinesca con introiti insufficienti e tante spese? È evidente una enorme disparità di trattamento tra il negozio fisico e quello online, dove per fare acquisti non è richiesto nulla. Chi pagherebbe un tampone per poi acquistare una maglietta? Non solo, siamo davvero sicuri che tutti i muniti di super green pass (vaccinati o guariti) siano d’accordo con questa disposizione folle e non boicottino il negozio fisico? Le divisioni e discriminazioni piacciono sempre meno a chiunque, inoltre anche chi è vaccinato può contagiarsi e al momento la gente preferisce stare sulla difensiva. Vestirsi fa parte delle cose essenziali della vita e non si dovrebbe assoggettare a nulla. Nei negozi sarebbe sufficiente e molto più utile la severa imposizione di indossare mascherina Ffp2 come per altri ambiti. La disposizione in essere avrà un risvolto sulla situazione sanitaria del paese? Qualcuno ci fornirà dati attendibili sulla buona riuscita della misura al fine di combattere la crescita dei contagi e le ospedalizzazioni? Leggevo le dichiarazioni del Dott. Macheda, primario della terapia intensiva del GOM, a cui do molta più attenzione rispetto a quelle dei nostri cari politici.. Al momento, dato che siamo con una elevata circolazione del covid, le restrizioni appaiono inutili e piuttosto dovremmo domandarci come mai in due anni non è stato fatto nulla dal punto di vista ospedaliero per potenziare ed adattare la risposta sanitaria all’evoluzione di quella che ormai sembra un’emergenza infinita. In Calabria abbiamo nemmeno 200 posti di terapia intensiva su quasi due milioni di abitanti (1.950.000), ci sarebbe da scendere in strada con le mazze per pretendere il diritto alla salute… leggere commenti di approvazione da parte di associazioni ed imprenditori all’obbligo di green pass fa ribrezzo, stiamo andando sempre peggio e ancora c’è chi appoggia queste idiozie omettendo di contestare quel che invece andava e va fatto… Dio non voglia mai una catastrofe naturale perché probabilmente proprio voi sostenitori passivi di simili idiozie proteste non ricevere alcuna cura con questa sanità assente più che fatiscente… Lo dico da commerciante, vergognamoci tutti e boicottiamo tutti i locali dove sarà inutilmente richiesto il Green pass, così forse qualcuno potrebbe iniziare a ragionare sul serio!