Green Pass, cambia la scadenza? Per chi ha fatto il richiamo “si valuteranno soluzioni”

23 Gennaio 2022 19:52

“Si valuteranno soluzioni” in merito alla scadenza del Green Pass in chi ha fatto il richiamo/booster: potrebbe provocare problemi in futuro dal momento che non è prevista una quarta dose

Non è prevista una quarta dose al momento in Italia e, considerando le buone notizie sul fronte Covid grazie a Omicron e non solo, potrebbe non essere più necessaria la scadenza del Green Pass dopo il richiamo/booster. Su questo “si valuteranno soluzioni”. E’ quanto apprende Ansa da fonti di governo, in relazione alla durata del certificato verde che dal primo febbraio passerà da 9 a 6 mesi. Scadenza che potrebbe provocare problemi in chi ha fatto da tempo il booster, proprio dal momento che non si parla di quarta dose.