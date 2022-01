Green pass alle Poste, Costa: “bisogna garantire il diritto di riscuotere la propria pensione anche al 70enne che decide di non vaccinarsi”

21 Gennaio 2022 23:50

Green pass alle Poste, Costa: “sia garantito a tutti l’accesso alle poste per riscuotere la pensione”

Sull’impossibilità per i pensionati non vaccinati di poter accedere ad un ufficio postale per riscuotere la pensione “mi auguro che nelle prossime ore ci possa essere un’ulteriore chiarimento sull’ultimo Dpcm“. Con queste parole il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, oggi in collegamento con la trasmissione Metropolis sui canali del gruppo Gedi, ha risposto a una domanda circa gli elementi di contraddittorietà all’interno dell’elenco degli esercizi commerciali nei quali possono accedere solo i vaccinati. “Dobbiamo dire per coerenza – ha proseguito Costa – che parliamo di cittadini per i quali oggi vige l’obbligo vaccinale. È chiaro che però ci sia il 70enne che decide di non vaccinarsi, prendere la multa, e per il quale bisogna garantire il diritto di riscuotere la propria pensione, a mio modo di vedere da far ricomprendere tra i servizi essenziali. Così come ci sono quelli che non hanno avuto la possibilità di vaccinarsi. Mi auguro che venga specificato meglio questo punto“.