17 Gennaio 2022 18:51

Grave incidente a Monasterace: auto si ribalta, sul posto i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine

E’ avvenuto poco fa a Monasterace, cittadina in provincia di Reggio Calabria, un grave incidente stradale. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata: sul posto le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco, come si evince dalla foto in evidenza.