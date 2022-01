Grave incidente in Calabria: traffico bloccato sulla statale 107 [DETTAGLI]

23 Gennaio 2022 18:44

Calabria: per incidente traffico bloccato sulla statale 107 “silana crotonese” a Belvedere di Spinello

A causa di un incidente tra due autovetture, si registra traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni lungo la statale 107 “Silana Crotonese” nel comune di Belvedere di Spinello (KR), all’altezza del km 114. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’emergenza e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

+++ AGGIORNAMENTO +++

Traffico nuovamente regolare sulla strada statale 107 “Silana Crotonese” in seguito al sinistro a Belvedere di Spinello (KR) nel quale sono rimasti coinvolti tre veicoli. Le sei persone ferite nell’incidente sono state soccorse dalle squadre intervenute.