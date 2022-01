Gran Bretagna, 181.000 casi Covid giornalieri ma niente obbligo vaccinale. Johnson: “nessuna coercizione”

7 Gennaio 2022 12:42

La Gran Bretagna ha una media giornaliera di 181.000 casi di Covid nell’ultima settimana, ma il governo non introdurrà l’obbligo vaccinale. Il premier Johnson prosegue sulla strada della libera vaccinazione

Salgono i casi di Covid anche in Gran Bretagna, ma il governo non intende introdurre l’obbligo vaccinale. Lo ribadisce il premier britannico Boris Johnson, nonostante nel Paese vengano registrati circa 181.000 casi di contagio e 156 decessi di media nell’ultima settimana.

“Vogliamo mantenere un approccio volontario, credo nelle cose realizzate attraverso la collaborazione. Grazie ad un approccio collettivo e volontario abbiamo tassi più alti di vaccinazione in questo paese. Altri paesi europei vanno verso la coercizione“, osserva Johnson in un’intervista a Sky News. “Il servizio sanitario sta facendo un lavoro eccezionale in circostanze difficili. Come governo, la cosa più importante da fare è continuare a dare sostegno agli ospedali e al personale. Dobbiamo dare a medici e infermieri ciò di cui hanno bisogno per contrastare il Covid“, afferma il premier.