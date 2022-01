Giuliano Sangiorgi dei Negramaro positivo al Covid: “oggi non ho più paura dei sintomi, sto benissimo”

11 Gennaio 2022 12:32

Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, è risultato positivo al Covid: l’annuncio sui social accompagnato da messaggi che invitano alla prevenzione ma anche alla tranquillità

“Sono risultato positivo al Covid, però sto bene: benissimo“. Giuliano Sangiorgi annuncia la propria positività al Covid, ma lo fa in modo diverso da come siamo abituati a vedere. Il cantante dei Negramaro, attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, ha invitato i suoi follower alla prevenzione e alla vaccinazione, ma non si è mostrato affranto o spaventato dalla malattia, anzi, ha preferito sottolineare la propria tranquillità per la situazione. L’unico problema? Dover stare lontano per un po’ dalla sua bimba.

“Sono in quarantena – ha dichiarato Giuliano Sangiorgi – lontano da Stella (la figlia, ndr) sarà dura, ma facciamo attenzione. Ce la faremo. Il fatto che io possa dirvelo così tranquillamente – ha affermato ancora Sangiorgi – mi fa pensare a quando un anno fa, due anni fa, se avessi scoperto di essere stato positivo al Covid avrei avuto molta più paura e dei sintomi più chiari. E sarei stato male come tante persone. Quindi mi viene da ringraziare il sistema sanitario, i medici, gli scienziati, che hanno permesso questo risultato“.