Giro d’Italia E 2022, la 2ª tappa partirà da Barcellona Pozzo di Gotto: discusse le linee guida presso Palazzo Longano

28 Gennaio 2022 16:24

La seconda tappa del Giro d’Italia E partirà da Barcellona Pozzo di Gotto: quest’oggi, venerdì 28 gennaio, riunione a Palazzo Longano per definirne le linee guida

Si è tenuto stamattina, venerdì 28 gennaio, a Palazzo Longano un incontro tra l’Amministrazione Comunale, rappresentata dal sindaco, avv. Giuseppe Calabrò e dal vicesindaco, dott. Santi Calderone, e il Direttore di Produzione del Giro D’Italia, Marco Nardoni, insieme con Franco Sensi, referente del “ Giro E”.

Nel corso dell’incontro si sono definite le linee guida che condurranno, nei giorni 10 e 11 maggio p.v., alla celebrazione di una giornata di grande ciclismo e promozione turistica: la nostra Città ospiterà, infatti, per la prima volta, la partenza della 2° tappa del “Giro d’Italia E” edizione 2022, la corsa in bici a pedalata assistita parallela alla supercorsa in rosa con atleti dello sport nazionale e personaggi dello spettacolo.

In occasione della manifestazione sarà allestito l’innovativo “Villaggio della sostenibilità”, per promuovere la mobilità sostenibile e i temi legati alla sostenibilità ambientale, con strutture ed arredi in materiale riciclabile a limitato impatto ambientale. Presenti all’incontro per la definizione dei dettagli tecnici e logistici l’Ingegere Nunzio Santoro e il Comandante della Polizia Municipale, Rosario Maimone.