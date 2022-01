Toti: “chiusura scuole è segnale brutto e poco utile. Un bambino sta a casa la mattina ma poi va in palestra e in pizzeria”

9 Gennaio 2022 18:56

Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti si è detto contrario alla chiusura delle scuole e ha anche spiegato perché

“In un Paese che è tutto aperto tenere chiuse le scuole non solo è un brutto segnale ma è poco utile“. Lo ha detto il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che si è così detto contrario alla chiusura. “Un bambino – prosegue – non va a scuola mentre mamma e papà vanno in ufficio ma quello stesso bambino può andare in palestra, a giocare a calcetto e a mangiare la pizza con i suoi amici? E’ surreale. Io avrei fatto regole più semplici: se stai male stai a casa finché hai la febbre poi aspetti due giorni per precauzione e poi torni in classe. E il tuo compagno di banco se sta bene continua a andare a scuola”.